- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
23 (58.97%)
亏损交易:
16 (41.03%)
最好交易:
34.97 USD
最差交易:
-21.85 USD
毛利:
264.09 USD (56 766 pips)
毛利亏损:
-164.44 USD (8 899 pips)
最大连续赢利:
5 (68.73 USD)
最大连续盈利:
68.73 USD (5)
夏普比率:
0.19
交易活动:
50.90%
最大入金加载:
5.93%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.45
长期交易:
35 (89.74%)
短期交易:
4 (10.26%)
利润因子:
1.61
预期回报:
2.56 USD
平均利润:
11.48 USD
平均损失:
-10.28 USD
最大连续失误:
4 (-25.70 USD)
最大连续亏损:
-31.30 USD (3)
每月增长:
9.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.07 USD
最大值:
40.69 USD (3.89%)
相对跌幅:
结余:
3.72% (39.29 USD)
净值:
1.77% (18.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|10
|US500
|9
|USDJPY
|5
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|SOLUSD
|2
|US2000
|2
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|48
|US500
|24
|USDJPY
|76
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|-45
|EURUSD
|-2
|SOLUSD
|2
|US2000
|-7
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|2.1K
|US500
|6.3K
|USDJPY
|2.9K
|XAUUSD
|587
|GBPUSD
|-661
|EURUSD
|90
|SOLUSD
|22K
|US2000
|-593
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.97 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +68.73 USD
最大连续亏损: -25.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12962
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.70 × 158
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.13 × 196
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 356
没有评论
