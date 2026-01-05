信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Pips4You
Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
39
盈利交易:
23 (58.97%)
亏损交易:
16 (41.03%)
最好交易:
34.97 USD
最差交易:
-21.85 USD
毛利:
264.09 USD (56 766 pips)
毛利亏损:
-164.44 USD (8 899 pips)
最大连续赢利:
5 (68.73 USD)
最大连续盈利:
68.73 USD (5)
夏普比率:
0.19
交易活动:
50.90%
最大入金加载:
5.93%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.45
长期交易:
35 (89.74%)
短期交易:
4 (10.26%)
利润因子:
1.61
预期回报:
2.56 USD
平均利润:
11.48 USD
平均损失:
-10.28 USD
最大连续失误:
4 (-25.70 USD)
最大连续亏损:
-31.30 USD (3)
每月增长:
9.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.07 USD
最大值:
40.69 USD (3.89%)
相对跌幅:
结余:
3.72% (39.29 USD)
净值:
1.77% (18.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSD 10
US500 9
USDJPY 5
XAUUSD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
SOLUSD 2
US2000 2
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSD 48
US500 24
USDJPY 76
XAUUSD 1
GBPUSD -45
EURUSD -2
SOLUSD 2
US2000 -7
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSD 2.1K
US500 6.3K
USDJPY 2.9K
XAUUSD 587
GBPUSD -661
EURUSD 90
SOLUSD 22K
US2000 -593
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.97 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +68.73 USD
最大连续亏损: -25.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.80 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12962
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 356
85 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.14 04:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pips4You
每月30 USD
11%
0
0
USD
1.1K
USD
11
0%
39
58%
51%
1.60
2.56
USD
4%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载