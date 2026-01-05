- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
8 (50.00%)
Loss Trade:
8 (50.00%)
Best Trade:
11.85 USD
Worst Trade:
-14.74 USD
Profitto lordo:
38.95 USD (38 347 pips)
Perdita lorda:
-49.02 USD (2 167 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
37.53%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
14 (87.50%)
Short Trade:
2 (12.50%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.70 USD (4)
Crescita mensile:
-0.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.07 USD
Massimale:
30.35 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.56% (26.10 USD)
Per equità:
0.59% (26.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|5
|US500
|3
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|-1
|US500
|-2
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|-22
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|-313
|US500
|-900
|SOLUSD
|22K
|USDJPY
|919
|GBPUSD
|-446
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD
|-197
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.85 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.59 USD
Massima perdita consecutiva: -25.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.37 × 10835
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 320
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
PUPrime-Live
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real7
|2.83 × 99
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
9
0%
16
50%
38%
0.79
-0.63
USD
USD
3%
1:500