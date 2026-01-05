SegnaliSezioni
Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
8 (50.00%)
Loss Trade:
8 (50.00%)
Best Trade:
11.85 USD
Worst Trade:
-14.74 USD
Profitto lordo:
38.95 USD (38 347 pips)
Perdita lorda:
-49.02 USD (2 167 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
37.53%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
14 (87.50%)
Short Trade:
2 (12.50%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.70 USD (4)
Crescita mensile:
-0.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.07 USD
Massimale:
30.35 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.56% (26.10 USD)
Per equità:
0.59% (26.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 5
US500 3
SOLUSD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
BTCUSD 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD -1
US500 -2
SOLUSD 2
USDJPY 17
GBPUSD -22
BTCUSD 1
XAUUSD -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD -313
US500 -900
SOLUSD 22K
USDJPY 919
GBPUSD -446
BTCUSD 15K
XAUUSD -197
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.85 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.59 USD
Massima perdita consecutiva: -25.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
1.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.37 × 10835
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 320
Axiory-Live
2.53 × 206
PUPrime-Live
2.77 × 13
Exness-MT5Real7
2.83 × 99
79 più
Non ci sono recensioni
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pips4You
30USD al mese
0%
0
0
USD
4.4K
USD
9
0%
16
50%
38%
0.79
-0.63
USD
3%
1:500
