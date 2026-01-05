SignauxSections
Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16
Bénéfice trades:
8 (50.00%)
Perte trades:
8 (50.00%)
Meilleure transaction:
11.85 USD
Pire transaction:
-14.74 USD
Bénéfice brut:
38.95 USD (38 347 pips)
Perte brute:
-49.02 USD (2 167 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (12.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17.41 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
37.53%
Charge de dépôt maximale:
0.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
14 (87.50%)
Courts trades:
2 (12.50%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.63 USD
Bénéfice moyen:
4.87 USD
Perte moyenne:
-6.13 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-25.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.07 USD
Maximal:
30.35 USD (2.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.56% (26.10 USD)
Par fonds propres:
0.59% (26.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 5
US500 3
SOLUSD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
BTCUSD 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD -1
US500 -2
SOLUSD 2
USDJPY 17
GBPUSD -22
BTCUSD 1
XAUUSD -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD -313
US500 -900
SOLUSD 22K
USDJPY 919
GBPUSD -446
BTCUSD 15K
XAUUSD -197
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.85 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +12.59 USD
Perte consécutive maximale: -25.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
1.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.37 × 10835
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 320
Axiory-Live
2.53 × 206
PUPrime-Live
2.77 × 13
Exness-MT5Real7
2.83 × 99
79 plus...
Aucun avis
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
