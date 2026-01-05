리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real18 0.00 × 2 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 4 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 12 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 VantageInternational-Live 4 0.29 × 75 Exness-MT5Real10 0.30 × 10 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 OxSecurities-Live 0.80 × 5 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.39 × 12964 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 Forex.com-Live 536 1.70 × 158 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.13 × 196 ICMarketsSC-MT5 2.21 × 357 ICMarketsEU-MT5-4 2.30 × 257 85 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오