- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
23 (58.97%)
Negociações com perda:
16 (41.03%)
Melhor negociação:
34.97 USD
Pior negociação:
-21.85 USD
Lucro bruto:
264.09 USD (56 766 pips)
Perda bruta:
-164.44 USD (8 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (68.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.73 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
50.90%
Depósito máximo carregado:
5.93%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
35 (89.74%)
Negociações curtas:
4 (10.26%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
11.48 USD
Perda média:
-10.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-25.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.30 USD (3)
Crescimento mensal:
9.93%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.07 USD
Máximo:
40.69 USD (3.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.72% (39.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.77% (18.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|10
|US500
|9
|USDJPY
|5
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|SOLUSD
|2
|US2000
|2
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|48
|US500
|24
|USDJPY
|76
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|-45
|EURUSD
|-2
|SOLUSD
|2
|US2000
|-7
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|2.1K
|US500
|6.3K
|USDJPY
|2.9K
|XAUUSD
|587
|GBPUSD
|-661
|EURUSD
|90
|SOLUSD
|22K
|US2000
|-593
|BTCUSD
|15K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.97 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +68.73 USD
Máxima perda consecutiva: -25.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
