Pham Dinh The

Pips4You

Pham Dinh The
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
23 (58.97%)
Negociações com perda:
16 (41.03%)
Melhor negociação:
34.97 USD
Pior negociação:
-21.85 USD
Lucro bruto:
264.09 USD (56 766 pips)
Perda bruta:
-164.44 USD (8 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (68.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.73 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
50.90%
Depósito máximo carregado:
5.93%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
35 (89.74%)
Negociações curtas:
4 (10.26%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
11.48 USD
Perda média:
-10.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-25.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.30 USD (3)
Crescimento mensal:
9.93%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.07 USD
Máximo:
40.69 USD (3.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.72% (39.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.77% (18.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 10
US500 9
USDJPY 5
XAUUSD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
SOLUSD 2
US2000 2
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD 48
US500 24
USDJPY 76
XAUUSD 1
GBPUSD -45
EURUSD -2
SOLUSD 2
US2000 -7
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD 2.1K
US500 6.3K
USDJPY 2.9K
XAUUSD 587
GBPUSD -661
EURUSD 90
SOLUSD 22K
US2000 -593
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.97 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +68.73 USD
Máxima perda consecutiva: -25.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.80 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12962
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.70 × 158
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 356
85 mais ...
Sem comentários
2026.01.14 04:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.45% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.84% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 56 days
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.