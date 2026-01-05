- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
132 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (8.33%)
En iyi işlem:
38.23 USD
En kötü işlem:
-6.35 USD
Brüt kâr:
286.17 USD (29 369 pips)
Brüt zarar:
-33.48 USD (3 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (153.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.98 USD (83)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
19.27
Alış işlemleri:
121 (84.03%)
Satış işlemleri:
23 (15.97%)
Kâr faktörü:
8.55
Beklenen getiri:
1.75 USD
Ortalama kâr:
2.17 USD
Ortalama zarar:
-2.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.05 USD (3)
Aylık büyüme:
33.13%
Yıllık tahmin:
401.94%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.11 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (13.11 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.23 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 83
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +153.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
İnceleme yok