Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
132 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (8.33%)
En iyi işlem:
38.23 USD
En kötü işlem:
-6.35 USD
Brüt kâr:
286.17 USD (29 369 pips)
Brüt zarar:
-33.48 USD (3 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (153.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.98 USD (83)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
19.27
Alış işlemleri:
121 (84.03%)
Satış işlemleri:
23 (15.97%)
Kâr faktörü:
8.55
Beklenen getiri:
1.75 USD
Ortalama kâr:
2.17 USD
Ortalama zarar:
-2.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.05 USD (3)
Aylık büyüme:
33.13%
Yıllık tahmin:
401.94%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.11 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (13.11 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.23 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 83
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +153.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
İnceleme yok
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
