- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
132 (91.66%)
亏损交易:
12 (8.33%)
最好交易:
38.23 USD
最差交易:
-6.35 USD
毛利:
286.17 USD (29 369 pips)
毛利亏损:
-33.48 USD (3 312 pips)
最大连续赢利:
83 (153.98 USD)
最大连续盈利:
153.98 USD (83)
夏普比率:
0.47
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
19.27
长期交易:
121 (84.03%)
短期交易:
23 (15.97%)
利润因子:
8.55
预期回报:
1.75 USD
平均利润:
2.17 USD
平均损失:
-2.79 USD
最大连续失误:
3 (-10.05 USD)
最大连续亏损:
-10.05 USD (3)
每月增长:
33.13%
年度预测:
401.94%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.11 USD (1.44%)
相对跌幅:
结余:
0.95% (13.11 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.23 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 83
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +153.98 USD
最大连续亏损: -10.05 USD
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
