トレード:
144
利益トレード:
132 (91.66%)
損失トレード:
12 (8.33%)
ベストトレード:
38.23 USD
最悪のトレード:
-6.35 USD
総利益:
286.17 USD (29 369 pips)
総損失:
-33.48 USD (3 312 pips)
最大連続の勝ち:
83 (153.98 USD)
最大連続利益:
153.98 USD (83)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
19.27
長いトレード:
121 (84.03%)
短いトレード:
23 (15.97%)
プロフィットファクター:
8.55
期待されたペイオフ:
1.75 USD
平均利益:
2.17 USD
平均損失:
-2.79 USD
最大連続の負け:
3 (-10.05 USD)
最大連続損失:
-10.05 USD (3)
月間成長:
33.13%
年間予想:
401.94%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.11 USD (1.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.95% (13.11 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
- ドローダウン
ベストトレード: +38.23 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 83
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +153.98 USD
最大連続損失: -10.05 USD
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
