Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
132 (91.66%)
Loss Trade:
12 (8.33%)
Best Trade:
38.23 USD
Worst Trade:
-6.35 USD
Profitto lordo:
286.17 USD (29 369 pips)
Perdita lorda:
-33.48 USD (3 312 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (153.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.98 USD (83)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
19.27
Long Trade:
121 (84.03%)
Short Trade:
23 (15.97%)
Fattore di profitto:
8.55
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-2.79 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.05 USD (3)
Crescita mensile:
33.13%
Previsione annuale:
401.94%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.11 USD (1.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (13.11 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.23 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +153.98 USD
Massima perdita consecutiva: -10.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
