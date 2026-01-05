- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
132 (91.66%)
Loss Trade:
12 (8.33%)
Best Trade:
38.23 USD
Worst Trade:
-6.35 USD
Profitto lordo:
286.17 USD (29 369 pips)
Perdita lorda:
-33.48 USD (3 312 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (153.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.98 USD (83)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
19.27
Long Trade:
121 (84.03%)
Short Trade:
23 (15.97%)
Fattore di profitto:
8.55
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-2.79 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.05 USD (3)
Crescita mensile:
33.13%
Previsione annuale:
401.94%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.11 USD (1.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (13.11 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.23 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +153.98 USD
Massima perdita consecutiva: -10.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
