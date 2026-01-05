- Crescimento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
132 (91.66%)
Negociações com perda:
12 (8.33%)
Melhor negociação:
38.23 USD
Pior negociação:
-6.35 USD
Lucro bruto:
286.17 USD (29 369 pips)
Perda bruta:
-33.48 USD (3 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
83 (153.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.98 USD (83)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
14 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
19.27
Negociações longas:
121 (84.03%)
Negociações curtas:
23 (15.97%)
Fator de lucro:
8.55
Valor esperado:
1.75 USD
Lucro médio:
2.17 USD
Perda média:
-2.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.05 USD (3)
Crescimento mensal:
33.13%
Previsão anual:
401.94%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.11 USD (1.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.95% (13.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.23 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 83
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +153.98 USD
Máxima perda consecutiva: -10.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
