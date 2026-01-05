SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GeoLevel
Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
132 (91.66%)
Negociações com perda:
12 (8.33%)
Melhor negociação:
38.23 USD
Pior negociação:
-6.35 USD
Lucro bruto:
286.17 USD (29 369 pips)
Perda bruta:
-33.48 USD (3 312 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
83 (153.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.98 USD (83)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
14 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
19.27
Negociações longas:
121 (84.03%)
Negociações curtas:
23 (15.97%)
Fator de lucro:
8.55
Valor esperado:
1.75 USD
Lucro médio:
2.17 USD
Perda média:
-2.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.05 USD (3)
Crescimento mensal:
33.13%
Previsão anual:
401.94%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.11 USD (1.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.95% (13.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.23 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 83
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +153.98 USD
Máxima perda consecutiva: -10.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
Sem comentários
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar