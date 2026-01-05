SignauxSections
Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
132 (91.66%)
Perte trades:
12 (8.33%)
Meilleure transaction:
38.23 USD
Pire transaction:
-6.35 USD
Bénéfice brut:
286.17 USD (29 369 pips)
Perte brute:
-33.48 USD (3 312 pips)
Gains consécutifs maximales:
83 (153.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
153.98 USD (83)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
19.27
Longs trades:
121 (84.03%)
Courts trades:
23 (15.97%)
Facteur de profit:
8.55
Rendement attendu:
1.75 USD
Bénéfice moyen:
2.17 USD
Perte moyenne:
-2.79 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
33.13%
Prévision annuelle:
401.94%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
13.11 USD (1.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.95% (13.11 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.23 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 83
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +153.98 USD
Perte consécutive maximale: -10.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
Aucun avis
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
