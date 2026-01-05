СигналыРазделы
Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
132 (91.66%)
Убыточных трейдов:
12 (8.33%)
Лучший трейд:
38.23 USD
Худший трейд:
-6.35 USD
Общая прибыль:
286.17 USD (29 369 pips)
Общий убыток:
-33.48 USD (3 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
83 (153.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.98 USD (83)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
19.27
Длинных трейдов:
121 (84.03%)
Коротких трейдов:
23 (15.97%)
Профит фактор:
8.55
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-2.79 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.05 USD (3)
Прирост в месяц:
33.13%
Годовой прогноз:
401.94%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.11 USD (1.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.95% (13.11 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.23 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 83
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +153.98 USD
Макс. убыток в серии: -10.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
Нет отзывов
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
