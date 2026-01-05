- Прирост
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
132 (91.66%)
Убыточных трейдов:
12 (8.33%)
Лучший трейд:
38.23 USD
Худший трейд:
-6.35 USD
Общая прибыль:
286.17 USD (29 369 pips)
Общий убыток:
-33.48 USD (3 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
83 (153.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.98 USD (83)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
19.27
Длинных трейдов:
121 (84.03%)
Коротких трейдов:
23 (15.97%)
Профит фактор:
8.55
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-2.79 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.05 USD (3)
Прирост в месяц:
33.13%
Годовой прогноз:
401.94%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.11 USD (1.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.95% (13.11 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
Лучший трейд: +38.23 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 83
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +153.98 USD
Макс. убыток в серии: -10.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
