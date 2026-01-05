SignaleKategorien
Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
144
Gewinntrades:
132 (91.66%)
Verlusttrades:
12 (8.33%)
Bester Trade:
38.23 USD
Schlechtester Trade:
-6.35 USD
Bruttoprofit:
286.17 USD (29 369 pips)
Bruttoverlust:
-33.48 USD (3 312 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
83 (153.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.98 USD (83)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
19.27
Long-Positionen:
121 (84.03%)
Short-Positionen:
23 (15.97%)
Profit-Faktor:
8.55
Mathematische Gewinnerwartung:
1.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
33.13%
Jahresprognose:
401.94%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13.11 USD (1.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.95% (13.11 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.23 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 83
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
