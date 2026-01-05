- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
144
Gewinntrades:
132 (91.66%)
Verlusttrades:
12 (8.33%)
Bester Trade:
38.23 USD
Schlechtester Trade:
-6.35 USD
Bruttoprofit:
286.17 USD (29 369 pips)
Bruttoverlust:
-33.48 USD (3 312 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
83 (153.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.98 USD (83)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
19.27
Long-Positionen:
121 (84.03%)
Short-Positionen:
23 (15.97%)
Profit-Faktor:
8.55
Mathematische Gewinnerwartung:
1.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
33.13%
Jahresprognose:
401.94%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13.11 USD (1.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.95% (13.11 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +38.23 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 83
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
