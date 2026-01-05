- Incremento
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
132 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
12 (8.33%)
Mejor transacción:
38.23 USD
Peor transacción:
-6.35 USD
Beneficio Bruto:
286.17 USD (29 369 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.48 USD (3 312 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
83 (153.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.98 USD (83)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
17 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
19.27
Transacciones Largas:
121 (84.03%)
Transacciones Cortas:
23 (15.97%)
Factor de Beneficio:
8.55
Beneficio Esperado:
1.75 USD
Beneficio medio:
2.17 USD
Pérdidas medias:
-2.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.05 USD (3)
Crecimiento al mes:
33.13%
Pronóstico anual:
401.94%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.11 USD (1.44%)
Reducción relativa:
De balance:
0.95% (13.11 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.23 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 83
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +153.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
Leverage: 1:30
