Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
132 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
12 (8.33%)
Mejor transacción:
38.23 USD
Peor transacción:
-6.35 USD
Beneficio Bruto:
286.17 USD (29 369 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.48 USD (3 312 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
83 (153.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.98 USD (83)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
17 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
19.27
Transacciones Largas:
121 (84.03%)
Transacciones Cortas:
23 (15.97%)
Factor de Beneficio:
8.55
Beneficio Esperado:
1.75 USD
Beneficio medio:
2.17 USD
Pérdidas medias:
-2.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.05 USD (3)
Crecimiento al mes:
33.13%
Pronóstico anual:
401.94%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.11 USD (1.44%)
Reducción relativa:
De balance:
0.95% (13.11 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.23 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 83
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +153.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.

Leverage: 1:30



