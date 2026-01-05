- 자본
- 축소
트레이드:
144
이익 거래:
132 (91.66%)
손실 거래:
12 (8.33%)
최고의 거래:
38.23 USD
최악의 거래:
-6.35 USD
총 수익:
286.17 USD (29 369 pips)
총 손실:
-33.48 USD (3 312 pips)
연속 최대 이익:
83 (153.98 USD)
연속 최대 이익:
153.98 USD (83)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
19.27
롱(주식매수):
121 (84.03%)
숏(주식차입매도):
23 (15.97%)
수익 요인:
8.55
기대수익:
1.75 USD
평균 이익:
2.17 USD
평균 손실:
-2.79 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.05 USD)
연속 최대 손실:
-10.05 USD (3)
월별 성장률:
33.13%
연간 예측:
401.94%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.11 USD (1.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.95% (13.11 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|127
|EURUSD.a
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.a
|247
|EURUSD.a
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.a
|25K
|EURUSD.a
|776
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.23 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 83
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +153.98 USD
연속 최대 손실: -10.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
Leverage: 1:30
