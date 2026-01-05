시그널섹션
Yaqoub Yousef

GeoLevel

Yaqoub Yousef
0 리뷰
2
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
144
이익 거래:
132 (91.66%)
손실 거래:
12 (8.33%)
최고의 거래:
38.23 USD
최악의 거래:
-6.35 USD
총 수익:
286.17 USD (29 369 pips)
총 손실:
-33.48 USD (3 312 pips)
연속 최대 이익:
83 (153.98 USD)
연속 최대 이익:
153.98 USD (83)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
19.27
롱(주식매수):
121 (84.03%)
숏(주식차입매도):
23 (15.97%)
수익 요인:
8.55
기대수익:
1.75 USD
평균 이익:
2.17 USD
평균 손실:
-2.79 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.05 USD)
연속 최대 손실:
-10.05 USD (3)
월별 성장률:
33.13%
연간 예측:
401.94%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.11 USD (1.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.95% (13.11 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.a 127
EURUSD.a 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.a 247
EURUSD.a 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.a 25K
EURUSD.a 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38.23 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 83
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +153.98 USD
연속 최대 손실: -10.05 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.

Leverage: 1:30



