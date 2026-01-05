SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sugeng Rahayu
Yusufa Rozaqi

Sugeng Rahayu

Yusufa Rozaqi
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
28 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.00%)
En iyi işlem:
310.09 USD
En kötü işlem:
-22.29 USD
Brüt kâr:
1 097.87 USD (71 770 pips)
Brüt zarar:
-97.65 USD (9 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (485.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.12 USD (11)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
4.34%
Maks. mevduat yükü:
0.44%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
29.21
Alış işlemleri:
17 (48.57%)
Satış işlemleri:
18 (51.43%)
Kâr faktörü:
11.24
Beklenen getiri:
28.58 USD
Ortalama kâr:
39.21 USD
Ortalama zarar:
-13.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-34.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.24 USD (2)
Aylık büyüme:
39.38%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.24 USD (1.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.30% (5.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
archived 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 620
archived 380
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 62K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +310.09 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +485.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
Op berdasarkan Analisa Master
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.