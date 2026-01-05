- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
28 (80.00%)
Loss Trade:
7 (20.00%)
Best Trade:
310.09 USD
Worst Trade:
-22.29 USD
Profitto lordo:
1 097.87 USD (71 770 pips)
Perdita lorda:
-97.65 USD (9 760 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (485.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
485.12 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
4.34%
Massimo carico di deposito:
0.44%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
29.21
Long Trade:
17 (48.57%)
Short Trade:
18 (51.43%)
Fattore di profitto:
11.24
Profitto previsto:
28.58 USD
Profitto medio:
39.21 USD
Perdita media:
-13.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-34.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.24 USD (2)
Crescita mensile:
39.38%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.24 USD (1.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.22% (33.01 USD)
Per equità:
0.30% (5.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|archived
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|620
|archived
|380
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|62K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +310.09 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +485.12 USD
Massima perdita consecutiva: -34.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
115 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Op berdasarkan Analisa Master
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
100%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
14
94%
35
80%
4%
11.24
28.58
USD
USD
2%
1:500