- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
28 (80.00%)
損失トレード:
7 (20.00%)
ベストトレード:
310.09 USD
最悪のトレード:
-22.29 USD
総利益:
1 097.87 USD (71 770 pips)
総損失:
-97.65 USD (9 760 pips)
最大連続の勝ち:
11 (485.12 USD)
最大連続利益:
485.12 USD (11)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
29.21
長いトレード:
17 (48.57%)
短いトレード:
18 (51.43%)
プロフィットファクター:
11.24
期待されたペイオフ:
28.58 USD
平均利益:
39.21 USD
平均損失:
-13.95 USD
最大連続の負け:
2 (-34.24 USD)
最大連続損失:
-34.24 USD (2)
月間成長:
39.38%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
34.24 USD (1.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|archived
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|620
|archived
|380
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|62K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +310.09 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +485.12 USD
最大連続損失: -34.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
