Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
310.09 USD
Худший трейд:
-22.29 USD
Общая прибыль:
1 112.87 USD (73 270 pips)
Общий убыток:
-97.65 USD (9 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (485.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
485.12 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
25.19%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
29.65
Длинных трейдов:
17 (47.22%)
Коротких трейдов:
19 (52.78%)
Профит фактор:
11.40
Мат. ожидание:
28.20 USD
Средняя прибыль:
38.37 USD
Средний убыток:
-13.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-34.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.24 USD (2)
Прирост в месяц:
40.42%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
34.24 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (33.01 USD)
По эквити:
0.35% (7.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|archived
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|635
|archived
|380
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|64K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +310.09 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +485.12 USD
Макс. убыток в серии: -34.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Op berdasarkan Analisa Master
Нет отзывов
