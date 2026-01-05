СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sugeng Rahayu
Yusufa Rozaqi

Sugeng Rahayu

Yusufa Rozaqi
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 102%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
310.09 USD
Худший трейд:
-22.29 USD
Общая прибыль:
1 112.87 USD (73 270 pips)
Общий убыток:
-97.65 USD (9 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (485.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
485.12 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
25.19%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
29.65
Длинных трейдов:
17 (47.22%)
Коротких трейдов:
19 (52.78%)
Профит фактор:
11.40
Мат. ожидание:
28.20 USD
Средняя прибыль:
38.37 USD
Средний убыток:
-13.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-34.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.24 USD (2)
Прирост в месяц:
40.42%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
34.24 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (33.01 USD)
По эквити:
0.35% (7.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
archived 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 635
archived 380
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 64K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +310.09 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +485.12 USD
Макс. убыток в серии: -34.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
еще 115...
Op berdasarkan Analisa Master
Нет отзывов
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 14.43% of days out of the 97 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.