Signale / MetaTrader 4 / Sugeng Rahayu
Yusufa Rozaqi

Sugeng Rahayu

Yusufa Rozaqi
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
28 (80.00%)
Verlusttrades:
7 (20.00%)
Bester Trade:
310.09 USD
Schlechtester Trade:
-22.29 USD
Bruttoprofit:
1 097.87 USD (71 770 pips)
Bruttoverlust:
-97.65 USD (9 760 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (485.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
485.12 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
4.34%
Max deposit load:
0.44%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
29.21
Long-Positionen:
17 (48.57%)
Short-Positionen:
18 (51.43%)
Profit-Faktor:
11.24
Mathematische Gewinnerwartung:
28.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-34.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.24 USD (2)
Wachstum pro Monat :
39.38%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
34.24 USD (1.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.10% (2.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 33
archived 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 620
archived 380
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +310.09 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +485.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
noch 115 ...
Op berdasarkan Analisa Master
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.