시그널 / MetaTrader 4 / Sugeng Rahayu
Yusufa Rozaqi

Sugeng Rahayu

Yusufa Rozaqi
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 106%
FBS-Real-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
39
이익 거래:
32 (82.05%)
손실 거래:
7 (17.95%)
최고의 거래:
310.09 USD
최악의 거래:
-22.29 USD
총 수익:
1 152.88 USD (77 268 pips)
총 손실:
-97.65 USD (9 760 pips)
연속 최대 이익:
11 (485.12 USD)
연속 최대 이익:
485.12 USD (11)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
45.78%
최대 입금량:
1.39%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
30.82
롱(주식매수):
17 (43.59%)
숏(주식차입매도):
22 (56.41%)
수익 요인:
11.81
기대수익:
27.06 USD
평균 이익:
36.03 USD
평균 손실:
-13.95 USD
연속 최대 손실:
2 (-34.24 USD)
연속 최대 손실:
-34.24 USD (2)
월별 성장률:
43.21%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
34.24 USD (1.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.22% (33.01 USD)
자본금별:
4.56% (91.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 37
archived 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 675
archived 380
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 68K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +310.09 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +485.12 USD
연속 최대 손실: -34.24 USD

Op berdasarkan Analisa Master
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 14.43% of days out of the 97 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.