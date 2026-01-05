- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
32 (82.05%)
손실 거래:
7 (17.95%)
최고의 거래:
310.09 USD
최악의 거래:
-22.29 USD
총 수익:
1 152.88 USD (77 268 pips)
총 손실:
-97.65 USD (9 760 pips)
연속 최대 이익:
11 (485.12 USD)
연속 최대 이익:
485.12 USD (11)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
45.78%
최대 입금량:
1.39%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
30.82
롱(주식매수):
17 (43.59%)
숏(주식차입매도):
22 (56.41%)
수익 요인:
11.81
기대수익:
27.06 USD
평균 이익:
36.03 USD
평균 손실:
-13.95 USD
연속 최대 손실:
2 (-34.24 USD)
연속 최대 손실:
-34.24 USD (2)
월별 성장률:
43.21%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
34.24 USD (1.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.22% (33.01 USD)
자본금별:
4.56% (91.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|archived
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|675
|archived
|380
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|68K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +310.09 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +485.12 USD
연속 최대 손실: -34.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Op berdasarkan Analisa Master
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
106%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
15
94%
39
82%
46%
11.80
27.06
USD
USD
5%
1:500