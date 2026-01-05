SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sugeng Rahayu
Yusufa Rozaqi

Sugeng Rahayu

Yusufa Rozaqi
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 100%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
28 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (20.00%)
Mejor transacción:
310.09 USD
Peor transacción:
-22.29 USD
Beneficio Bruto:
1 097.87 USD (71 770 pips)
Pérdidas Brutas:
-97.65 USD (9 760 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (485.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
485.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
15.65%
Carga máxima del depósito:
0.44%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
29.21
Transacciones Largas:
17 (48.57%)
Transacciones Cortas:
18 (51.43%)
Factor de Beneficio:
11.24
Beneficio Esperado:
28.58 USD
Beneficio medio:
39.21 USD
Pérdidas medias:
-13.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-34.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.24 USD (2)
Crecimiento al mes:
39.38%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
34.24 USD (1.92%)
Reducción relativa:
De balance:
2.22% (33.01 USD)
De fondos:
0.30% (5.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 33
archived 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 620
archived 380
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 62K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +310.09 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +485.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
otros 115...
Op berdasarkan Analisa Master
No hay comentarios
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 14.43% of days out of the 97 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sugeng Rahayu
30 USD al mes
100%
0
0
USD
2K
USD
14
94%
35
80%
16%
11.24
28.58
USD
2%
1:500
