交易:
35
盈利交易:
28 (80.00%)
亏损交易:
7 (20.00%)
最好交易:
310.09 USD
最差交易:
-22.29 USD
毛利:
1 097.87 USD (71 770 pips)
毛利亏损:
-97.65 USD (9 760 pips)
最大连续赢利:
11 (485.12 USD)
最大连续盈利:
485.12 USD (11)
夏普比率:
0.42
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
29.21
长期交易:
17 (48.57%)
短期交易:
18 (51.43%)
利润因子:
11.24
预期回报:
28.58 USD
平均利润:
39.21 USD
平均损失:
-13.95 USD
最大连续失误:
2 (-34.24 USD)
最大连续亏损:
-34.24 USD (2)
每月增长:
39.38%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
34.24 USD (1.92%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|archived
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|620
|archived
|380
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|62K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +310.09 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +485.12 USD
最大连续亏损: -34.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
