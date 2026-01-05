SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sugeng Rahayu
Yusufa Rozaqi

Sugeng Rahayu

Yusufa Rozaqi
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
28 (80.00%)
Perte trades:
7 (20.00%)
Meilleure transaction:
310.09 USD
Pire transaction:
-22.29 USD
Bénéfice brut:
1 097.87 USD (71 770 pips)
Perte brute:
-97.65 USD (9 760 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (485.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
485.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
4.34%
Charge de dépôt maximale:
0.44%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
29.21
Longs trades:
17 (48.57%)
Courts trades:
18 (51.43%)
Facteur de profit:
11.24
Rendement attendu:
28.58 USD
Bénéfice moyen:
39.21 USD
Perte moyenne:
-13.95 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-34.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
39.38%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.24 USD (1.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.30% (5.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 33
archived 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 620
archived 380
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +310.09 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +485.12 USD
Perte consécutive maximale: -34.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
115 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Op berdasarkan Analisa Master
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sugeng Rahayu
30 USD par mois
0%
0
0
USD
2K
USD
11
94%
35
80%
4%
11.24
28.58
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.