Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
112 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (11.11%)
En iyi işlem:
98.85 GBP
En kötü işlem:
-613.54 GBP
Brüt kâr:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Brüt zarar:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (195.42 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
195.42 GBP (32)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
56.07%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
124 (98.41%)
Satış işlemleri:
2 (1.59%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-1.24 GBP
Ortalama kâr:
9.83 GBP
Ortalama zarar:
-89.76 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-161.07 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-613.54 GBP (1)
Aylık büyüme:
0.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.35 GBP
Maksimum:
784.22 GBP (101.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (775.51 GBP)
Varlığa göre:
28.64% (1 675.78 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro-MT5
0.90 × 320
İnceleme yok
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
