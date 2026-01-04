- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
112 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (11.11%)
En iyi işlem:
98.85 GBP
En kötü işlem:
-613.54 GBP
Brüt kâr:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Brüt zarar:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (195.42 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
195.42 GBP (32)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
56.07%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
124 (98.41%)
Satış işlemleri:
2 (1.59%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-1.24 GBP
Ortalama kâr:
9.83 GBP
Ortalama zarar:
-89.76 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-161.07 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-613.54 GBP (1)
Aylık büyüme:
0.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.35 GBP
Maksimum:
784.22 GBP (101.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (775.51 GBP)
Varlığa göre:
28.64% (1 675.78 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +98.85 GBP
En kötü işlem: -614 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +195.42 GBP
Maksimum ardışık zarar: -161.07 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok