Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
112 (88.88%)
Perte trades:
14 (11.11%)
Meilleure transaction:
98.85 GBP
Pire transaction:
-613.54 GBP
Bénéfice brut:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Perte brute:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (195.42 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
195.42 GBP (32)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
56.07%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
124 (98.41%)
Courts trades:
2 (1.59%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-1.24 GBP
Bénéfice moyen:
9.83 GBP
Perte moyenne:
-89.76 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-161.07 GBP)
Perte consécutive maximale:
-613.54 GBP (1)
Croissance mensuelle:
0.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
511.35 GBP
Maximal:
784.22 GBP (101.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.46% (775.51 GBP)
Par fonds propres:
28.64% (1 675.78 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro-MT5
0.90 × 320
Aucun avis
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
