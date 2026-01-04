- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
112 (88.88%)
Perte trades:
14 (11.11%)
Meilleure transaction:
98.85 GBP
Pire transaction:
-613.54 GBP
Bénéfice brut:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Perte brute:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (195.42 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
195.42 GBP (32)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
56.07%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
124 (98.41%)
Courts trades:
2 (1.59%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-1.24 GBP
Bénéfice moyen:
9.83 GBP
Perte moyenne:
-89.76 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-161.07 GBP)
Perte consécutive maximale:
-613.54 GBP (1)
Croissance mensuelle:
0.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
511.35 GBP
Maximal:
784.22 GBP (101.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.46% (775.51 GBP)
Par fonds propres:
28.64% (1 675.78 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +98.85 GBP
Pire transaction: -614 GBP
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +195.42 GBP
Perte consécutive maximale: -161.07 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FxPro-MT5
|0.90 × 320
Aucun avis