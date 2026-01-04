SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Commodities and Indexes Signal
Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
126
Transacciones Rentables:
112 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
14 (11.11%)
Mejor transacción:
98.85 GBP
Peor transacción:
-613.54 GBP
Beneficio Bruto:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (195.42 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
195.42 GBP (32)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
58.68%
Último trade:
25 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
124 (98.41%)
Transacciones Cortas:
2 (1.59%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-1.24 GBP
Beneficio medio:
9.83 GBP
Pérdidas medias:
-89.76 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-161.07 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-613.54 GBP (1)
Crecimiento al mes:
0.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
511.35 GBP
Máxima:
784.22 GBP (101.47%)
Reducción relativa:
De balance:
13.46% (775.51 GBP)
De fondos:
31.81% (1 861.45 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +98.85 GBP
Peor transacción: -614 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +195.42 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -161.07 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FxPro-MT5
0.90 × 320
No hay comentarios
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Commodities and Indexes Signal
30 USD al mes
-2%
0
0
USD
5.9K
GBP
10
0%
126
88%
100%
0.87
-1.24
GBP
32%
1:30
Copiar

