Total de Trades:
126
Transacciones Rentables:
112 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
14 (11.11%)
Mejor transacción:
98.85 GBP
Peor transacción:
-613.54 GBP
Beneficio Bruto:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (195.42 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
195.42 GBP (32)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
58.68%
Último trade:
25 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
124 (98.41%)
Transacciones Cortas:
2 (1.59%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-1.24 GBP
Beneficio medio:
9.83 GBP
Pérdidas medias:
-89.76 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-161.07 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-613.54 GBP (1)
Crecimiento al mes:
0.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
511.35 GBP
Máxima:
784.22 GBP (101.47%)
Reducción relativa:
De balance:
13.46% (775.51 GBP)
De fondos:
31.81% (1 861.45 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +98.85 GBP
Peor transacción: -614 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +195.42 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -161.07 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FxPro-MT5
|0.90 × 320
