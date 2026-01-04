SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Commodities and Indexes Signal
Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
112 (88.88%)
Loss Trade:
14 (11.11%)
Best Trade:
98.85 GBP
Worst Trade:
-613.54 GBP
Profitto lordo:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Perdita lorda:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (195.42 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
195.42 GBP (32)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
56.07%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
124 (98.41%)
Short Trade:
2 (1.59%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.24 GBP
Profitto medio:
9.83 GBP
Perdita media:
-89.76 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-161.07 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-613.54 GBP (1)
Crescita mensile:
0.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
511.35 GBP
Massimale:
784.22 GBP (101.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (775.51 GBP)
Per equità:
28.64% (1 675.78 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.85 GBP
Worst Trade: -614 GBP
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +195.42 GBP
Massima perdita consecutiva: -161.07 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro-MT5
0.90 × 320
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati