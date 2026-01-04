- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
112 (88.88%)
Loss Trade:
14 (11.11%)
Best Trade:
98.85 GBP
Worst Trade:
-613.54 GBP
Profitto lordo:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Perdita lorda:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (195.42 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
195.42 GBP (32)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
56.07%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
124 (98.41%)
Short Trade:
2 (1.59%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.24 GBP
Profitto medio:
9.83 GBP
Perdita media:
-89.76 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-161.07 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-613.54 GBP (1)
Crescita mensile:
0.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
511.35 GBP
Massimale:
784.22 GBP (101.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (775.51 GBP)
Per equità:
28.64% (1 675.78 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro-MT5
|0.90 × 320
