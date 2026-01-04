- 成长
交易:
126
盈利交易:
112 (88.88%)
亏损交易:
14 (11.11%)
最好交易:
98.85 GBP
最差交易:
-613.54 GBP
毛利:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
毛利亏损:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
最大连续赢利:
32 (195.42 GBP)
最大连续盈利:
195.42 GBP (32)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
58.68%
最近交易:
25 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
124 (98.41%)
短期交易:
2 (1.59%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-1.24 GBP
平均利润:
9.83 GBP
平均损失:
-89.76 GBP
最大连续失误:
3 (-161.07 GBP)
最大连续亏损:
-613.54 GBP (1)
每月增长:
0.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
511.35 GBP
最大值:
784.22 GBP (101.47%)
相对跌幅:
结余:
13.46% (775.51 GBP)
净值:
31.81% (1 861.45 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +98.85 GBP
最差交易: -614 GBP
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +195.42 GBP
最大连续亏损: -161.07 GBP
