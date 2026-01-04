信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Commodities and Indexes Signal
Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0条评论
10
0 / 0 USD
增长自 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
126
盈利交易:
112 (88.88%)
亏损交易:
14 (11.11%)
最好交易:
98.85 GBP
最差交易:
-613.54 GBP
毛利:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
毛利亏损:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
最大连续赢利:
32 (195.42 GBP)
最大连续盈利:
195.42 GBP (32)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
58.68%
最近交易:
25 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
124 (98.41%)
短期交易:
2 (1.59%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-1.24 GBP
平均利润:
9.83 GBP
平均损失:
-89.76 GBP
最大连续失误:
3 (-161.07 GBP)
最大连续亏损:
-613.54 GBP (1)
每月增长:
0.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
511.35 GBP
最大值:
784.22 GBP (101.47%)
相对跌幅:
结余:
13.46% (775.51 GBP)
净值:
31.81% (1 861.45 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +98.85 GBP
最差交易: -614 GBP
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +195.42 GBP
最大连续亏损: -161.07 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FxPro-MT5
0.90 × 320
没有评论
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
