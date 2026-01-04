- 자본
- 축소
트레이드:
129
이익 거래:
113 (87.59%)
손실 거래:
16 (12.40%)
최고의 거래:
98.85 GBP
최악의 거래:
-613.54 GBP
총 수익:
1 141.45 GBP (293 741 pips)
총 손실:
-1 258.91 GBP (328 720 pips)
연속 최대 이익:
32 (195.42 GBP)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
74.18%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
127 (98.45%)
숏(주식차입매도):
2 (1.55%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.91 GBP
평균 이익:
10.10 GBP
평균 손실:
-78.68 GBP
연속 최대 손실:
3 (-161.07 GBP)
연속 최대 손실:
-613.54 GBP (1)
월별 성장률:
1.16%
연간 예측:
14.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
511.35 GBP
최대한의:
784.22 GBP (101.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.46% (775.51 GBP)
자본금별:
33.23% (1 956.90 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|46
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-217
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-15K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
