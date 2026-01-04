시그널섹션
Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

0 리뷰
13
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -1%
FxPro-MT5
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
129
이익 거래:
113 (87.59%)
손실 거래:
16 (12.40%)
최고의 거래:
98.85 GBP
최악의 거래:
-613.54 GBP
총 수익:
1 141.45 GBP (293 741 pips)
총 손실:
-1 258.91 GBP (328 720 pips)
연속 최대 이익:
32 (195.42 GBP)
연속 최대 이익:
195.42 GBP (32)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
74.18%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
127 (98.45%)
숏(주식차입매도):
2 (1.55%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.91 GBP
평균 이익:
10.10 GBP
평균 손실:
-78.68 GBP
연속 최대 손실:
3 (-161.07 GBP)
연속 최대 손실:
-613.54 GBP (1)
월별 성장률:
1.16%
연간 예측:
14.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
511.35 GBP
최대한의:
784.22 GBP (101.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.46% (775.51 GBP)
자본금별:
33.23% (1 956.90 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 46
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -217
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -15K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +98.85 GBP
최악의 거래: -614 GBP
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +195.42 GBP
연속 최대 손실: -161.07 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FxPro-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FxPro-MT5
0.90 × 320
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
