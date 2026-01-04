- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
126
利益トレード:
112 (88.88%)
損失トレード:
14 (11.11%)
ベストトレード:
98.85 GBP
最悪のトレード:
-613.54 GBP
総利益:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
総損失:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
最大連続の勝ち:
32 (195.42 GBP)
最大連続利益:
195.42 GBP (32)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
59.38%
最近のトレード:
25 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
124 (98.41%)
短いトレード:
2 (1.59%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-1.24 GBP
平均利益:
9.83 GBP
平均損失:
-89.76 GBP
最大連続の負け:
3 (-161.07 GBP)
最大連続損失:
-613.54 GBP (1)
月間成長:
0.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
511.35 GBP
最大の:
784.22 GBP (101.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.46% (775.51 GBP)
エクイティによる:
32.61% (1 908.03 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FxPro-MT5
|0.90 × 320
