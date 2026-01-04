シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Commodities and Indexes Signal
Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
126
利益トレード:
112 (88.88%)
損失トレード:
14 (11.11%)
ベストトレード:
98.85 GBP
最悪のトレード:
-613.54 GBP
総利益:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
総損失:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
最大連続の勝ち:
32 (195.42 GBP)
最大連続利益:
195.42 GBP (32)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
59.38%
最近のトレード:
25 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
124 (98.41%)
短いトレード:
2 (1.59%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-1.24 GBP
平均利益:
9.83 GBP
平均損失:
-89.76 GBP
最大連続の負け:
3 (-161.07 GBP)
最大連続損失:
-613.54 GBP (1)
月間成長:
0.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
511.35 GBP
最大の:
784.22 GBP (101.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.46% (775.51 GBP)
エクイティによる:
32.61% (1 908.03 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +98.85 GBP
最悪のトレード: -614 GBP
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +195.42 GBP
最大連続損失: -161.07 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FxPro-MT5
0.90 × 320
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
