Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
112 (88.88%)
Убыточных трейдов:
14 (11.11%)
Лучший трейд:
98.85 GBP
Худший трейд:
-613.54 GBP
Общая прибыль:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Общий убыток:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (195.42 GBP)
Макс. прибыль в серии:
195.42 GBP (32)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
58.68%
Последний трейд:
25 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
124 (98.41%)
Коротких трейдов:
2 (1.59%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-1.24 GBP
Средняя прибыль:
9.83 GBP
Средний убыток:
-89.76 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-161.07 GBP)
Макс. убыток в серии:
-613.54 GBP (1)
Прирост в месяц:
0.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
511.35 GBP
Максимальная:
784.22 GBP (101.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.46% (775.51 GBP)
По эквити:
31.81% (1 861.45 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +98.85 GBP
Худший трейд: -614 GBP
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +195.42 GBP
Макс. убыток в серии: -161.07 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FxPro-MT5
0.90 × 320
Нет отзывов
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
