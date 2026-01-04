- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
112 (88.88%)
Убыточных трейдов:
14 (11.11%)
Лучший трейд:
98.85 GBP
Худший трейд:
-613.54 GBP
Общая прибыль:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Общий убыток:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (195.42 GBP)
Макс. прибыль в серии:
195.42 GBP (32)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
58.68%
Последний трейд:
25 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
124 (98.41%)
Коротких трейдов:
2 (1.59%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-1.24 GBP
Средняя прибыль:
9.83 GBP
Средний убыток:
-89.76 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-161.07 GBP)
Макс. убыток в серии:
-613.54 GBP (1)
Прирост в месяц:
0.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
511.35 GBP
Максимальная:
784.22 GBP (101.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.46% (775.51 GBP)
По эквити:
31.81% (1 861.45 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +98.85 GBP
Худший трейд: -614 GBP
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +195.42 GBP
Макс. убыток в серии: -161.07 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FxPro-MT5
|0.90 × 320
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
5.9K
GBP
GBP
10
0%
126
88%
100%
0.87
-1.24
GBP
GBP
32%
1:30