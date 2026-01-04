SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Commodities and Indexes Signal
Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
126
Gewinntrades:
112 (88.88%)
Verlusttrades:
14 (11.11%)
Bester Trade:
98.85 GBP
Schlechtester Trade:
-613.54 GBP
Bruttoprofit:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Bruttoverlust:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (195.42 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
195.42 GBP (32)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
59.38%
Letzter Trade:
25 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
124 (98.41%)
Short-Positionen:
2 (1.59%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.24 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.83 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-89.76 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-161.07 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-613.54 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
0.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
511.35 GBP
Maximaler:
784.22 GBP (101.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.46% (775.51 GBP)
Kapital:
32.61% (1 908.03 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +98.85 GBP
Schlechtester Trade: -614 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.42 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.07 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FxPro-MT5
0.90 × 320
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Commodities and Indexes Signal
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
5.9K
GBP
10
0%
126
88%
100%
0.87
-1.24
GBP
33%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.