- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
126
Gewinntrades:
112 (88.88%)
Verlusttrades:
14 (11.11%)
Bester Trade:
98.85 GBP
Schlechtester Trade:
-613.54 GBP
Bruttoprofit:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Bruttoverlust:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (195.42 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
195.42 GBP (32)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
59.38%
Letzter Trade:
25 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
124 (98.41%)
Short-Positionen:
2 (1.59%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.24 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.83 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-89.76 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-161.07 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-613.54 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
0.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
511.35 GBP
Maximaler:
784.22 GBP (101.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.46% (775.51 GBP)
Kapital:
32.61% (1 908.03 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +98.85 GBP
Schlechtester Trade: -614 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.42 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.07 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FxPro-MT5
|0.90 × 320
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
USD
5.9K
GBP
GBP
10
0%
126
88%
100%
0.87
-1.24
GBP
GBP
33%
1:30