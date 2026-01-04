SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Commodities and Indexes Signal
Ugochukwu Stephen Iroanusi

Commodities and Indexes Signal

Ugochukwu Stephen Iroanusi
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -2%
FxPro-MT5
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
126
Negociações com lucro:
112 (88.88%)
Negociações com perda:
14 (11.11%)
Melhor negociação:
98.85 GBP
Pior negociação:
-613.54 GBP
Lucro bruto:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Perda bruta:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (195.42 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
195.42 GBP (32)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
59.38%
Último negócio:
25 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
124 (98.41%)
Negociações curtas:
2 (1.59%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-1.24 GBP
Lucro médio:
9.83 GBP
Perda média:
-89.76 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-161.07 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-613.54 GBP (1)
Crescimento mensal:
0.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
511.35 GBP
Máximo:
784.22 GBP (101.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.46% (775.51 GBP)
Pelo Capital Líquido:
32.61% (1 908.03 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
#USNDAQ100 46
GOLD 43
#Japan225 17
WTI 14
#Germany40 4
#ChinaA50 1
#HongKong50 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
#USNDAQ100 400
GOLD -266
#Japan225 -550
WTI 198
#Germany40 4
#ChinaA50 4
#HongKong50 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
#USNDAQ100 99K
GOLD -16K
#Japan225 -141K
WTI 2.7K
#Germany40 1.3K
#ChinaA50 1.2K
#HongKong50 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +98.85 GBP
Pior negociação: -614 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +195.42 GBP
Máxima perda consecutiva: -161.07 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FxPro-MT5
0.90 × 320
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.04 20:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar