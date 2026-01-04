- Crescimento
Negociações:
126
Negociações com lucro:
112 (88.88%)
Negociações com perda:
14 (11.11%)
Melhor negociação:
98.85 GBP
Pior negociação:
-613.54 GBP
Lucro bruto:
1 100.71 GBP (292 639 pips)
Perda bruta:
-1 256.69 GBP (328 661 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (195.42 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
195.42 GBP (32)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
59.38%
Último negócio:
25 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
124 (98.41%)
Negociações curtas:
2 (1.59%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-1.24 GBP
Lucro médio:
9.83 GBP
Perda média:
-89.76 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-161.07 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-613.54 GBP (1)
Crescimento mensal:
0.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
511.35 GBP
Máximo:
784.22 GBP (101.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.46% (775.51 GBP)
Pelo Capital Líquido:
32.61% (1 908.03 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|46
|GOLD
|43
|#Japan225
|17
|WTI
|14
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|1
|#HongKong50
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|#USNDAQ100
|400
|GOLD
|-266
|#Japan225
|-550
|WTI
|198
|#Germany40
|4
|#ChinaA50
|4
|#HongKong50
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|#USNDAQ100
|99K
|GOLD
|-16K
|#Japan225
|-141K
|WTI
|2.7K
|#Germany40
|1.3K
|#ChinaA50
|1.2K
|#HongKong50
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +98.85 GBP
Pior negociação: -614 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +195.42 GBP
Máxima perda consecutiva: -161.07 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FxPro-MT5
|0.90 × 320
