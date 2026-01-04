SinyallerBölümler
Duc Thach Nguyen

Tu do tai chinh

Duc Thach Nguyen
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
60 (67.41%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (32.58%)
En iyi işlem:
8.22 USD
En kötü işlem:
-5.64 USD
Brüt kâr:
77.60 USD (6 244 pips)
Brüt zarar:
-38.75 USD (3 964 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (10.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.08 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.75
Alış işlemleri:
47 (52.81%)
Satış işlemleri:
42 (47.19%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.37 USD (3)
Aylık büyüme:
19.51%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.37 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
CADCHFm 8
AUDNZDm 7
USDCADm 6
AUDUSDm 6
USDCHFm 6
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
GBPCHFm 5
NZDCADm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
EURAUDm 3
AUDCADm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm 6
CADCHFm 2
AUDNZDm 1
USDCADm 4
AUDUSDm -2
USDCHFm 2
EURGBPm 3
NZDUSDm 3
GBPCHFm 6
NZDCADm 1
AUDCHFm 2
EURCHFm 0
EURAUDm 3
AUDCADm 1
NZDCHFm 1
EURCADm 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm -56
EURUSDm 445
CADCHFm 180
AUDNZDm -45
USDCADm 288
AUDUSDm -440
USDCHFm 143
EURGBPm 239
NZDUSDm 205
GBPCHFm 302
NZDCADm 111
AUDCHFm 164
EURCHFm 17
EURAUDm 358
AUDCADm 112
NZDCHFm 107
EURCADm 150
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.22 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

journey to financial freedom
İnceleme yok
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
