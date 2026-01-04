- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
60 (67.41%)
Negociações com perda:
29 (32.58%)
Melhor negociação:
8.22 USD
Pior negociação:
-5.64 USD
Lucro bruto:
77.60 USD (6 244 pips)
Perda bruta:
-38.75 USD (3 964 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (10.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.75
Negociações longas:
47 (52.81%)
Negociações curtas:
42 (47.19%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
1.29 USD
Perda média:
-1.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.37 USD (3)
Crescimento mensal:
19.51%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.37 USD (4.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|CADCHFm
|8
|AUDNZDm
|7
|USDCADm
|6
|AUDUSDm
|6
|USDCHFm
|6
|EURGBPm
|6
|NZDUSDm
|6
|GBPCHFm
|5
|NZDCADm
|5
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|3
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|2
|NZDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|6
|CADCHFm
|2
|AUDNZDm
|1
|USDCADm
|4
|AUDUSDm
|-2
|USDCHFm
|2
|EURGBPm
|3
|NZDUSDm
|3
|GBPCHFm
|6
|NZDCADm
|1
|AUDCHFm
|2
|EURCHFm
|0
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm
|-56
|EURUSDm
|445
|CADCHFm
|180
|AUDNZDm
|-45
|USDCADm
|288
|AUDUSDm
|-440
|USDCHFm
|143
|EURGBPm
|239
|NZDUSDm
|205
|GBPCHFm
|302
|NZDCADm
|111
|AUDCHFm
|164
|EURCHFm
|17
|EURAUDm
|358
|AUDCADm
|112
|NZDCHFm
|107
|EURCADm
|150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.22 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.91 USD
Máxima perda consecutiva: -10.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários