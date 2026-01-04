SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Tu do tai chinh
Duc Thach Nguyen

Tu do tai chinh

Duc Thach Nguyen
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
60 (67.41%)
Negociações com perda:
29 (32.58%)
Melhor negociação:
8.22 USD
Pior negociação:
-5.64 USD
Lucro bruto:
77.60 USD (6 244 pips)
Perda bruta:
-38.75 USD (3 964 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (10.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.75
Negociações longas:
47 (52.81%)
Negociações curtas:
42 (47.19%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
1.29 USD
Perda média:
-1.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.37 USD (3)
Crescimento mensal:
19.51%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.37 USD (4.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
CADCHFm 8
AUDNZDm 7
USDCADm 6
AUDUSDm 6
USDCHFm 6
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
GBPCHFm 5
NZDCADm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
EURAUDm 3
AUDCADm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm 6
CADCHFm 2
AUDNZDm 1
USDCADm 4
AUDUSDm -2
USDCHFm 2
EURGBPm 3
NZDUSDm 3
GBPCHFm 6
NZDCADm 1
AUDCHFm 2
EURCHFm 0
EURAUDm 3
AUDCADm 1
NZDCHFm 1
EURCADm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDm -56
EURUSDm 445
CADCHFm 180
AUDNZDm -45
USDCADm 288
AUDUSDm -440
USDCHFm 143
EURGBPm 239
NZDUSDm 205
GBPCHFm 302
NZDCADm 111
AUDCHFm 164
EURCHFm 17
EURAUDm 358
AUDCADm 112
NZDCHFm 107
EURCADm 150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.22 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.91 USD
Máxima perda consecutiva: -10.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

journey to financial freedom
Sem comentários
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
