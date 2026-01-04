СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tu do tai chinh
Duc Thach Nguyen

Tu do tai chinh

Duc Thach Nguyen
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
60 (67.41%)
Убыточных трейдов:
29 (32.58%)
Лучший трейд:
8.22 USD
Худший трейд:
-5.64 USD
Общая прибыль:
77.60 USD (6 244 pips)
Общий убыток:
-38.75 USD (3 964 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (10.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.75
Длинных трейдов:
47 (52.81%)
Коротких трейдов:
42 (47.19%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
1.29 USD
Средний убыток:
-1.34 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.37 USD (3)
Прирост в месяц:
19.51%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.37 USD (4.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
CADCHFm 8
AUDNZDm 7
USDCADm 6
AUDUSDm 6
USDCHFm 6
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
GBPCHFm 5
NZDCADm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
EURAUDm 3
AUDCADm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm 6
CADCHFm 2
AUDNZDm 1
USDCADm 4
AUDUSDm -2
USDCHFm 2
EURGBPm 3
NZDUSDm 3
GBPCHFm 6
NZDCADm 1
AUDCHFm 2
EURCHFm 0
EURAUDm 3
AUDCADm 1
NZDCHFm 1
EURCADm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm -56
EURUSDm 445
CADCHFm 180
AUDNZDm -45
USDCADm 288
AUDUSDm -440
USDCHFm 143
EURGBPm 239
NZDUSDm 205
GBPCHFm 302
NZDCADm 111
AUDCHFm 164
EURCHFm 17
EURAUDm 358
AUDCADm 112
NZDCHFm 107
EURCADm 150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.22 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.91 USD
Макс. убыток в серии: -10.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

journey to financial freedom
Нет отзывов
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
