Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
60 (67.41%)
Убыточных трейдов:
29 (32.58%)
Лучший трейд:
8.22 USD
Худший трейд:
-5.64 USD
Общая прибыль:
77.60 USD (6 244 pips)
Общий убыток:
-38.75 USD (3 964 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (10.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.75
Длинных трейдов:
47 (52.81%)
Коротких трейдов:
42 (47.19%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
1.29 USD
Средний убыток:
-1.34 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.37 USD (3)
Прирост в месяц:
19.51%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.37 USD (4.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|CADCHFm
|8
|AUDNZDm
|7
|USDCADm
|6
|AUDUSDm
|6
|USDCHFm
|6
|EURGBPm
|6
|NZDUSDm
|6
|GBPCHFm
|5
|NZDCADm
|5
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|3
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|2
|NZDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|6
|CADCHFm
|2
|AUDNZDm
|1
|USDCADm
|4
|AUDUSDm
|-2
|USDCHFm
|2
|EURGBPm
|3
|NZDUSDm
|3
|GBPCHFm
|6
|NZDCADm
|1
|AUDCHFm
|2
|EURCHFm
|0
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm
|-56
|EURUSDm
|445
|CADCHFm
|180
|AUDNZDm
|-45
|USDCADm
|288
|AUDUSDm
|-440
|USDCHFm
|143
|EURGBPm
|239
|NZDUSDm
|205
|GBPCHFm
|302
|NZDCADm
|111
|AUDCHFm
|164
|EURCHFm
|17
|EURAUDm
|358
|AUDCADm
|112
|NZDCHFm
|107
|EURCADm
|150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.22 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.91 USD
Макс. убыток в серии: -10.37 USD
