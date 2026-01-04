- 자본
- 축소
트레이드:
109
이익 거래:
74 (67.88%)
손실 거래:
35 (32.11%)
최고의 거래:
8.22 USD
최악의 거래:
-5.64 USD
총 수익:
90.13 USD (7 704 pips)
총 손실:
-41.55 USD (4 280 pips)
연속 최대 이익:
10 (10.91 USD)
연속 최대 이익:
11.08 USD (4)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
88.21%
최대 입금량:
23.95%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
4.68
롱(주식매수):
52 (47.71%)
숏(주식차입매도):
57 (52.29%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
0.45 USD
평균 이익:
1.22 USD
평균 손실:
-1.19 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.37 USD)
연속 최대 손실:
-10.37 USD (3)
월별 성장률:
24.74%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.37 USD (4.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.40% (10.37 USD)
자본금별:
13.36% (31.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|12
|EURUSDm
|10
|USDCADm
|9
|CADCHFm
|8
|GBPCHFm
|8
|EURGBPm
|8
|AUDNZDm
|8
|NZDCADm
|8
|AUDUSDm
|6
|USDCHFm
|6
|NZDUSDm
|6
|AUDCADm
|5
|EURAUDm
|5
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|3
|NZDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm
|5
|EURUSDm
|7
|USDCADm
|6
|CADCHFm
|2
|GBPCHFm
|7
|EURGBPm
|4
|AUDNZDm
|1
|NZDCADm
|1
|AUDUSDm
|-2
|USDCHFm
|2
|NZDUSDm
|3
|AUDCADm
|1
|EURAUDm
|4
|AUDCHFm
|2
|EURCHFm
|0
|NZDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm
|85
|EURUSDm
|535
|USDCADm
|648
|CADCHFm
|180
|GBPCHFm
|393
|EURGBPm
|323
|AUDNZDm
|55
|NZDCADm
|159
|AUDUSDm
|-440
|USDCHFm
|143
|NZDUSDm
|205
|AUDCADm
|156
|EURAUDm
|544
|AUDCHFm
|164
|EURCHFm
|17
|NZDCHFm
|107
|EURCADm
|150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.22 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +10.91 USD
연속 최대 손실: -10.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
journey to financial freedom
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
5
32%
109
67%
88%
2.16
0.45
USD
USD
13%
1:200