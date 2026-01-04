SegnaliSezioni
Duc Thach Nguyen

Tu do tai chinh

Duc Thach Nguyen
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
60 (67.41%)
Loss Trade:
29 (32.58%)
Best Trade:
8.22 USD
Worst Trade:
-5.64 USD
Profitto lordo:
77.60 USD (6 244 pips)
Perdita lorda:
-38.75 USD (3 964 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (10.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.75
Long Trade:
47 (52.81%)
Short Trade:
42 (47.19%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.37 USD (3)
Crescita mensile:
19.51%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.37 USD (4.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
CADCHFm 8
AUDNZDm 7
USDCADm 6
AUDUSDm 6
USDCHFm 6
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
GBPCHFm 5
NZDCADm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
EURAUDm 3
AUDCADm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm 6
CADCHFm 2
AUDNZDm 1
USDCADm 4
AUDUSDm -2
USDCHFm 2
EURGBPm 3
NZDUSDm 3
GBPCHFm 6
NZDCADm 1
AUDCHFm 2
EURCHFm 0
EURAUDm 3
AUDCADm 1
NZDCHFm 1
EURCADm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm -56
EURUSDm 445
CADCHFm 180
AUDNZDm -45
USDCADm 288
AUDUSDm -440
USDCHFm 143
EURGBPm 239
NZDUSDm 205
GBPCHFm 302
NZDCADm 111
AUDCHFm 164
EURCHFm 17
EURAUDm 358
AUDCADm 112
NZDCHFm 107
EURCADm 150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.22 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.91 USD
Massima perdita consecutiva: -10.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

journey to financial freedom
Non ci sono recensioni
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
