Duc Thach Nguyen

Tu do tai chinh

Duc Thach Nguyen
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
60 (67.41%)
Transacciones Irrentables:
29 (32.58%)
Mejor transacción:
8.22 USD
Peor transacción:
-5.64 USD
Beneficio Bruto:
77.60 USD (6 244 pips)
Pérdidas Brutas:
-38.75 USD (3 964 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (10.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.75
Transacciones Largas:
47 (52.81%)
Transacciones Cortas:
42 (47.19%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
1.29 USD
Pérdidas medias:
-1.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.37 USD (3)
Crecimiento al mes:
19.51%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.37 USD (4.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
CADCHFm 8
AUDNZDm 7
USDCADm 6
AUDUSDm 6
USDCHFm 6
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
GBPCHFm 5
NZDCADm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
EURAUDm 3
AUDCADm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm 6
CADCHFm 2
AUDNZDm 1
USDCADm 4
AUDUSDm -2
USDCHFm 2
EURGBPm 3
NZDUSDm 3
GBPCHFm 6
NZDCADm 1
AUDCHFm 2
EURCHFm 0
EURAUDm 3
AUDCADm 1
NZDCHFm 1
EURCADm 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDm -56
EURUSDm 445
CADCHFm 180
AUDNZDm -45
USDCADm 288
AUDUSDm -440
USDCHFm 143
EURGBPm 239
NZDUSDm 205
GBPCHFm 302
NZDCADm 111
AUDCHFm 164
EURCHFm 17
EURAUDm 358
AUDCADm 112
NZDCHFm 107
EURCADm 150
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.22 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +10.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

journey to financial freedom
No hay comentarios
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
