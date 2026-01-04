- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
89
Profit Trades:
60 (67.41%)
Loss Trades:
29 (32.58%)
Best trade:
8.22 USD
Worst trade:
-5.64 USD
Gross Profit:
77.60 USD (6 244 pips)
Gross Loss:
-38.75 USD (3 964 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (10.91 USD)
Maximal consecutive profit:
11.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
25
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
3.75
Long Trades:
47 (52.81%)
Short Trades:
42 (47.19%)
Profit Factor:
2.00
Expected Payoff:
0.44 USD
Average Profit:
1.29 USD
Average Loss:
-1.34 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-10.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-10.37 USD (3)
Monthly growth:
19.51%
Algo trading:
26%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
10.37 USD (4.40%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|CADCHFm
|8
|AUDNZDm
|7
|USDCADm
|6
|AUDUSDm
|6
|USDCHFm
|6
|EURGBPm
|6
|NZDUSDm
|6
|GBPCHFm
|5
|NZDCADm
|5
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|3
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|2
|NZDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|6
|CADCHFm
|2
|AUDNZDm
|1
|USDCADm
|4
|AUDUSDm
|-2
|USDCHFm
|2
|EURGBPm
|3
|NZDUSDm
|3
|GBPCHFm
|6
|NZDCADm
|1
|AUDCHFm
|2
|EURCHFm
|0
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDm
|-56
|EURUSDm
|445
|CADCHFm
|180
|AUDNZDm
|-45
|USDCADm
|288
|AUDUSDm
|-440
|USDCHFm
|143
|EURGBPm
|239
|NZDUSDm
|205
|GBPCHFm
|302
|NZDCADm
|111
|AUDCHFm
|164
|EURCHFm
|17
|EURAUDm
|358
|AUDCADm
|112
|NZDCHFm
|107
|EURCADm
|150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +8.22 USD
Worst trade: -6 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +10.91 USD
Maximal consecutive loss: -10.37 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real31" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
