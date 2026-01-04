SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Tu do tai chinh
Duc Thach Nguyen

Tu do tai chinh

Duc Thach Nguyen
0 reviews
4 weeks
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Trades:
89
Profit Trades:
60 (67.41%)
Loss Trades:
29 (32.58%)
Best trade:
8.22 USD
Worst trade:
-5.64 USD
Gross Profit:
77.60 USD (6 244 pips)
Gross Loss:
-38.75 USD (3 964 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (10.91 USD)
Maximal consecutive profit:
11.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
25
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
3.75
Long Trades:
47 (52.81%)
Short Trades:
42 (47.19%)
Profit Factor:
2.00
Expected Payoff:
0.44 USD
Average Profit:
1.29 USD
Average Loss:
-1.34 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-10.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-10.37 USD (3)
Monthly growth:
19.51%
Algo trading:
26%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
10.37 USD (4.40%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
CADCHFm 8
AUDNZDm 7
USDCADm 6
AUDUSDm 6
USDCHFm 6
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
GBPCHFm 5
NZDCADm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
EURAUDm 3
AUDCADm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm 6
CADCHFm 2
AUDNZDm 1
USDCADm 4
AUDUSDm -2
USDCHFm 2
EURGBPm 3
NZDUSDm 3
GBPCHFm 6
NZDCADm 1
AUDCHFm 2
EURCHFm 0
EURAUDm 3
AUDCADm 1
NZDCHFm 1
EURCADm 1
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDm -56
EURUSDm 445
CADCHFm 180
AUDNZDm -45
USDCADm 288
AUDUSDm -440
USDCHFm 143
EURGBPm 239
NZDUSDm 205
GBPCHFm 302
NZDCADm 111
AUDCHFm 164
EURCHFm 17
EURAUDm 358
AUDCADm 112
NZDCHFm 107
EURCADm 150
Best trade: +8.22 USD
Worst trade: -6 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +10.91 USD
Maximal consecutive loss: -10.37 USD

No data

journey to financial freedom
No reviews
2026.01.04 10:41
