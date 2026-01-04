- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
89
利益トレード:
60 (67.41%)
損失トレード:
29 (32.58%)
ベストトレード:
8.22 USD
最悪のトレード:
-5.64 USD
総利益:
77.60 USD (6 244 pips)
総損失:
-38.75 USD (3 964 pips)
最大連続の勝ち:
10 (10.91 USD)
最大連続利益:
11.08 USD (4)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.75
長いトレード:
47 (52.81%)
短いトレード:
42 (47.19%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
1.29 USD
平均損失:
-1.34 USD
最大連続の負け:
3 (-10.37 USD)
最大連続損失:
-10.37 USD (3)
月間成長:
19.51%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.37 USD (4.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|CADCHFm
|8
|AUDNZDm
|7
|USDCADm
|6
|AUDUSDm
|6
|USDCHFm
|6
|EURGBPm
|6
|NZDUSDm
|6
|GBPCHFm
|5
|NZDCADm
|5
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|3
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|2
|NZDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|6
|CADCHFm
|2
|AUDNZDm
|1
|USDCADm
|4
|AUDUSDm
|-2
|USDCHFm
|2
|EURGBPm
|3
|NZDUSDm
|3
|GBPCHFm
|6
|NZDCADm
|1
|AUDCHFm
|2
|EURCHFm
|0
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDm
|-56
|EURUSDm
|445
|CADCHFm
|180
|AUDNZDm
|-45
|USDCADm
|288
|AUDUSDm
|-440
|USDCHFm
|143
|EURGBPm
|239
|NZDUSDm
|205
|GBPCHFm
|302
|NZDCADm
|111
|AUDCHFm
|164
|EURCHFm
|17
|EURAUDm
|358
|AUDCADm
|112
|NZDCHFm
|107
|EURCADm
|150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.22 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +10.91 USD
最大連続損失: -10.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
