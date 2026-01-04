SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Tu do tai chinh
Duc Thach Nguyen

Tu do tai chinh

Duc Thach Nguyen
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
89
Gewinntrades:
60 (67.41%)
Verlusttrades:
29 (32.58%)
Bester Trade:
8.22 USD
Schlechtester Trade:
-5.64 USD
Bruttoprofit:
77.60 USD (6 244 pips)
Bruttoverlust:
-38.75 USD (3 964 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (10.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.75
Long-Positionen:
47 (52.81%)
Short-Positionen:
42 (47.19%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.37 USD (3)
Wachstum pro Monat :
19.51%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.37 USD (4.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
CADCHFm 8
AUDNZDm 7
USDCADm 6
AUDUSDm 6
USDCHFm 6
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
GBPCHFm 5
NZDCADm 5
AUDCHFm 4
EURCHFm 3
EURAUDm 3
AUDCADm 2
NZDCHFm 2
EURCADm 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm 6
CADCHFm 2
AUDNZDm 1
USDCADm 4
AUDUSDm -2
USDCHFm 2
EURGBPm 3
NZDUSDm 3
GBPCHFm 6
NZDCADm 1
AUDCHFm 2
EURCHFm 0
EURAUDm 3
AUDCADm 1
NZDCHFm 1
EURCADm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDm -56
EURUSDm 445
CADCHFm 180
AUDNZDm -45
USDCADm 288
AUDUSDm -440
USDCHFm 143
EURGBPm 239
NZDUSDm 205
GBPCHFm 302
NZDCADm 111
AUDCHFm 164
EURCHFm 17
EURAUDm 358
AUDCADm 112
NZDCHFm 107
EURCADm 150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.22 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

journey to financial freedom
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
