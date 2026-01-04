- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
60 (67.41%)
亏损交易:
29 (32.58%)
最好交易:
8.22 USD
最差交易:
-5.64 USD
毛利:
77.60 USD (6 244 pips)
毛利亏损:
-38.75 USD (3 964 pips)
最大连续赢利:
10 (10.91 USD)
最大连续盈利:
11.08 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.75
长期交易:
47 (52.81%)
短期交易:
42 (47.19%)
利润因子:
2.00
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
1.29 USD
平均损失:
-1.34 USD
最大连续失误:
3 (-10.37 USD)
最大连续亏损:
-10.37 USD (3)
每月增长:
19.51%
算法交易:
26%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.37 USD (4.40%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|CADCHFm
|8
|AUDNZDm
|7
|USDCADm
|6
|AUDUSDm
|6
|USDCHFm
|6
|EURGBPm
|6
|NZDUSDm
|6
|GBPCHFm
|5
|NZDCADm
|5
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|3
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|2
|NZDCHFm
|2
|EURCADm
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|6
|CADCHFm
|2
|AUDNZDm
|1
|USDCADm
|4
|AUDUSDm
|-2
|USDCHFm
|2
|EURGBPm
|3
|NZDUSDm
|3
|GBPCHFm
|6
|NZDCADm
|1
|AUDCHFm
|2
|EURCHFm
|0
|EURAUDm
|3
|AUDCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|EURCADm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm
|-56
|EURUSDm
|445
|CADCHFm
|180
|AUDNZDm
|-45
|USDCADm
|288
|AUDUSDm
|-440
|USDCHFm
|143
|EURGBPm
|239
|NZDUSDm
|205
|GBPCHFm
|302
|NZDCADm
|111
|AUDCHFm
|164
|EURCHFm
|17
|EURAUDm
|358
|AUDCADm
|112
|NZDCHFm
|107
|EURCADm
|150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.22 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.91 USD
最大连续亏损: -10.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
