İşlemler:
11 305
Kârla kapanan işlemler:
8 376 (74.09%)
Zararla kapanan işlemler:
2 929 (25.91%)
En iyi işlem:
2 147.85 USD
En kötü işlem:
-1 714.25 USD
Brüt kâr:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Brüt zarar:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (73.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 251.67 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
5 643 (49.92%)
Satış işlemleri:
5 662 (50.08%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
6.65 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-4 213.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 415.86 USD (5)
Aylık büyüme:
1.49%
Yıllık tahmin:
18.08%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 275.29 USD
Maksimum:
8 079.55 USD (42.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.27% (7 552.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8062
|AUDCAD
|785
|GBPUSD
|656
|EURGBP
|561
|NZDJPY
|528
|USDCHF
|450
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|110
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-3.9K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|47K
|AUDCAD
|-29K
|GBPUSD
|-22K
|EURGBP
|-15K
|NZDJPY
|-27K
|USDCHF
|42K
|AUDNZD
|-2.8K
|NZDCAD
|16K
|GBPCAD
|2.1K
|USDJPY
|850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 147.85 USD
En kötü işlem: -1 714 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +73.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 213.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PrimeCodex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|2.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 106
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|5.05 × 21
|
BCS5-Real
|5.38 × 358
|
StriforLtd-Live
|6.00 × 4
|
Eightcap-Live
|6.40 × 1922
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 261
|
FBS-Real
|6.54 × 11995
|
ZeroMarkets-Live-1
|7.75 × 332
|
AlfaForexRU-Real
|8.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 11
|11.94 × 82
