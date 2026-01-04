SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL
Stallon Simatauw

TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

Stallon Simatauw
0 inceleme
193 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 305
Kârla kapanan işlemler:
8 376 (74.09%)
Zararla kapanan işlemler:
2 929 (25.91%)
En iyi işlem:
2 147.85 USD
En kötü işlem:
-1 714.25 USD
Brüt kâr:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Brüt zarar:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (73.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 251.67 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
5 643 (49.92%)
Satış işlemleri:
5 662 (50.08%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
6.65 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-4 213.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 415.86 USD (5)
Aylık büyüme:
1.49%
Yıllık tahmin:
18.08%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 275.29 USD
Maksimum:
8 079.55 USD (42.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.27% (7 552.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 147.85 USD
En kötü işlem: -1 714 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +73.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 213.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PrimeCodex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
İnceleme yok
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
