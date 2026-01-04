- Incremento
Total de Trades:
11 305
Transacciones Rentables:
8 376 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
2 929 (25.91%)
Mejor transacción:
2 147.85 USD
Peor transacción:
-1 714.25 USD
Beneficio Bruto:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Pérdidas Brutas:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (73.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 251.67 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
5 643 (49.92%)
Transacciones Cortas:
5 662 (50.08%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
6.65 USD
Pérdidas medias:
-16.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
74 (-4 213.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 415.86 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.49%
Pronóstico anual:
18.08%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 275.29 USD
Máxima:
8 079.55 USD (42.17%)
Reducción relativa:
De balance:
57.27% (7 552.90 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8062
|AUDCAD
|785
|GBPUSD
|656
|EURGBP
|561
|NZDJPY
|528
|USDCHF
|450
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|110
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-3.9K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|47K
|AUDCAD
|-29K
|GBPUSD
|-22K
|EURGBP
|-15K
|NZDJPY
|-27K
|USDCHF
|42K
|AUDNZD
|-2.8K
|NZDCAD
|16K
|GBPCAD
|2.1K
|USDJPY
|850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Reducción
Mejor transacción: +2 147.85 USD
Peor transacción: -1 714 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +73.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 213.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PrimeCodex-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|2.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 106
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|5.05 × 21
|
BCS5-Real
|5.38 × 358
|
StriforLtd-Live
|6.00 × 4
|
Eightcap-Live
|6.40 × 1922
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 261
|
FBS-Real
|6.54 × 11995
|
ZeroMarkets-Live-1
|7.75 × 332
|
AlfaForexRU-Real
|8.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 11
|11.94 × 82
