Stallon Simatauw

TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

Stallon Simatauw
193 semanas
incremento desde 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 305
Transacciones Rentables:
8 376 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
2 929 (25.91%)
Mejor transacción:
2 147.85 USD
Peor transacción:
-1 714.25 USD
Beneficio Bruto:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Pérdidas Brutas:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (73.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 251.67 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
5 643 (49.92%)
Transacciones Cortas:
5 662 (50.08%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
6.65 USD
Pérdidas medias:
-16.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
74 (-4 213.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 415.86 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.49%
Pronóstico anual:
18.08%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 275.29 USD
Máxima:
8 079.55 USD (42.17%)
Reducción relativa:
De balance:
57.27% (7 552.90 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 147.85 USD
Peor transacción: -1 714 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +73.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 213.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PrimeCodex-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
No hay comentarios
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
