리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PrimeCodex-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PrimeCodex-MT5 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 4 itexsys-Platform 0.00 × 4 PlexyTrade-Server01 0.00 × 17 ForexTimeFXTM-Live01 0.82 × 17 Alpari-MT5 2.57 × 7 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 106 EurotradeSA-Server-1 5.00 × 1 VTMarkets-Live 5.05 × 21 BCS5-Real 5.38 × 358 StriforLtd-Live 6.00 × 4 Eightcap-Live 6.40 × 1922 RoboForex-Pro 6.50 × 261 FBS-Real 6.54 × 11995 ZeroMarkets-Live-1 7.75 × 332 AlfaForexRU-Real 8.43 × 7 XMGlobal-MT5 11 11.94 × 82