- 자본
- 축소
트레이드:
11 308
이익 거래:
8 377 (74.08%)
손실 거래:
2 931 (25.92%)
최고의 거래:
2 147.85 USD
최악의 거래:
-1 714.25 USD
총 수익:
55 714.16 USD (1 090 009 pips)
총 손실:
-47 741.93 USD (987 666 pips)
연속 최대 이익:
49 (73.09 USD)
연속 최대 이익:
3 251.67 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
80.26%
최대 입금량:
4.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.99
롱(주식매수):
5 646 (49.93%)
숏(주식차입매도):
5 662 (50.07%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
6.65 USD
평균 손실:
-16.29 USD
연속 최대 손실:
74 (-4 213.24 USD)
연속 최대 손실:
-4 415.86 USD (5)
월별 성장률:
1.31%
연간 예측:
16.70%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 275.29 USD
최대한의:
8 079.55 USD (42.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.27% (7 552.90 USD)
자본금별:
8.31% (542.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8062
|AUDCAD
|785
|GBPUSD
|656
|EURGBP
|564
|NZDJPY
|528
|USDCHF
|450
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|110
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-3.9K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|47K
|AUDCAD
|-29K
|GBPUSD
|-22K
|EURGBP
|-15K
|NZDJPY
|-27K
|USDCHF
|42K
|AUDNZD
|-2.8K
|NZDCAD
|16K
|GBPCAD
|2.1K
|USDJPY
|850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 147.85 USD
최악의 거래: -1 714 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +73.09 USD
연속 최대 손실: -4 213.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PrimeCodex-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|2.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 106
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|5.05 × 21
|
BCS5-Real
|5.38 × 358
|
StriforLtd-Live
|6.00 × 4
|
Eightcap-Live
|6.40 × 1922
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 261
|
FBS-Real
|6.54 × 11995
|
ZeroMarkets-Live-1
|7.75 × 332
|
AlfaForexRU-Real
|8.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 11
|11.94 × 82
