시그널 / MetaTrader 5 / TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL
Stallon Simatauw

TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

Stallon Simatauw
0 리뷰
안정성
194
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
11 308
이익 거래:
8 377 (74.08%)
손실 거래:
2 931 (25.92%)
최고의 거래:
2 147.85 USD
최악의 거래:
-1 714.25 USD
총 수익:
55 714.16 USD (1 090 009 pips)
총 손실:
-47 741.93 USD (987 666 pips)
연속 최대 이익:
49 (73.09 USD)
연속 최대 이익:
3 251.67 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
80.26%
최대 입금량:
4.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.99
롱(주식매수):
5 646 (49.93%)
숏(주식차입매도):
5 662 (50.07%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
6.65 USD
평균 손실:
-16.29 USD
연속 최대 손실:
74 (-4 213.24 USD)
연속 최대 손실:
-4 415.86 USD (5)
월별 성장률:
1.31%
연간 예측:
16.70%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 275.29 USD
최대한의:
8 079.55 USD (42.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.27% (7 552.90 USD)
자본금별:
8.31% (542.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 564
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 147.85 USD
최악의 거래: -1 714 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +73.09 USD
연속 최대 손실: -4 213.24 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PrimeCodex-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
리뷰 없음
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.