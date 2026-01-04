- 成长
交易:
11 305
盈利交易:
8 376 (74.09%)
亏损交易:
2 929 (25.91%)
最好交易:
2 147.85 USD
最差交易:
-1 714.25 USD
毛利:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
毛利亏损:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
最大连续赢利:
49 (73.09 USD)
最大连续盈利:
3 251.67 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.99
长期交易:
5 643 (49.92%)
短期交易:
5 662 (50.08%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
6.65 USD
平均损失:
-16.30 USD
最大连续失误:
74 (-4 213.24 USD)
最大连续亏损:
-4 415.86 USD (5)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.08%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
2 275.29 USD
最大值:
8 079.55 USD (42.17%)
相对跌幅:
结余:
57.27% (7 552.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8062
|AUDCAD
|785
|GBPUSD
|656
|EURGBP
|561
|NZDJPY
|528
|USDCHF
|450
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|110
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-3.9K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|47K
|AUDCAD
|-29K
|GBPUSD
|-22K
|EURGBP
|-15K
|NZDJPY
|-27K
|USDCHF
|42K
|AUDNZD
|-2.8K
|NZDCAD
|16K
|GBPCAD
|2.1K
|USDJPY
|850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 147.85 USD
最差交易: -1 714 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +73.09 USD
最大连续亏损: -4 213.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PrimeCodex-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|2.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 106
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|5.05 × 21
|
BCS5-Real
|5.38 × 358
|
StriforLtd-Live
|6.00 × 4
|
Eightcap-Live
|6.40 × 1922
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 261
|
FBS-Real
|6.54 × 11995
|
ZeroMarkets-Live-1
|7.75 × 332
|
AlfaForexRU-Real
|8.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 11
|11.94 × 82
没有评论