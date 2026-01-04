信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL
Stallon Simatauw

TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

Stallon Simatauw
增长自 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 305
盈利交易:
8 376 (74.09%)
亏损交易:
2 929 (25.91%)
最好交易:
2 147.85 USD
最差交易:
-1 714.25 USD
毛利:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
毛利亏损:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
最大连续赢利:
49 (73.09 USD)
最大连续盈利:
3 251.67 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.99
长期交易:
5 643 (49.92%)
短期交易:
5 662 (50.08%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
6.65 USD
平均损失:
-16.30 USD
最大连续失误:
74 (-4 213.24 USD)
最大连续亏损:
-4 415.86 USD (5)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.08%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
2 275.29 USD
最大值:
8 079.55 USD (42.17%)
相对跌幅:
结余:
57.27% (7 552.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 147.85 USD
最差交易: -1 714 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +73.09 USD
最大连续亏损: -4 213.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PrimeCodex-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
