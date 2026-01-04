SignauxSections
Stallon Simatauw

TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

Stallon Simatauw
0 avis
193 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 305
Bénéfice trades:
8 376 (74.09%)
Perte trades:
2 929 (25.91%)
Meilleure transaction:
2 147.85 USD
Pire transaction:
-1 714.25 USD
Bénéfice brut:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
Perte brute:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (73.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 251.67 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
5 643 (49.92%)
Courts trades:
5 662 (50.08%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
6.65 USD
Perte moyenne:
-16.30 USD
Pertes consécutives maximales:
74 (-4 213.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 415.86 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.49%
Prévision annuelle:
18.08%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 275.29 USD
Maximal:
8 079.55 USD (42.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.27% (7 552.90 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PrimeCodex-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
Aucun avis
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
