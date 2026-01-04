シグナルセクション
TDS Algorithm LOMAN 89448 ISL

成長(開始日): 2022 37%
PrimeCodex-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 305
利益トレード:
8 376 (74.09%)
損失トレード:
2 929 (25.91%)
ベストトレード:
2 147.85 USD
最悪のトレード:
-1 714.25 USD
総利益:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
総損失:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
最大連続の勝ち:
49 (73.09 USD)
最大連続利益:
3 251.67 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
5 643 (49.92%)
短いトレード:
5 662 (50.08%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
6.65 USD
平均損失:
-16.30 USD
最大連続の負け:
74 (-4 213.24 USD)
最大連続損失:
-4 415.86 USD (5)
月間成長:
1.49%
年間予想:
18.08%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 275.29 USD
最大の:
8 079.55 USD (42.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.27% (7 552.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 8062
AUDCAD 785
GBPUSD 656
EURGBP 561
NZDJPY 528
USDCHF 450
AUDNZD 128
NZDCAD 110
GBPCAD 21
USDJPY 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 10K
AUDCAD 1K
GBPUSD -1.6K
EURGBP -1.7K
NZDJPY -1.6K
USDCHF 1.2K
AUDNZD -3.9K
NZDCAD 4.1K
GBPCAD 20
USDJPY 59
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 47K
AUDCAD -29K
GBPUSD -22K
EURGBP -15K
NZDJPY -27K
USDCHF 42K
AUDNZD -2.8K
NZDCAD 16K
GBPCAD 2.1K
USDJPY 850
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 147.85 USD
最悪のトレード: -1 714 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +73.09 USD
最大連続損失: -4 213.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PrimeCodex-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
2.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 106
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
VTMarkets-Live
5.05 × 21
BCS5-Real
5.38 × 358
StriforLtd-Live
6.00 × 4
Eightcap-Live
6.40 × 1922
RoboForex-Pro
6.50 × 261
FBS-Real
6.54 × 11995
ZeroMarkets-Live-1
7.75 × 332
AlfaForexRU-Real
8.43 × 7
XMGlobal-MT5 11
11.94 × 82
レビューなし
2026.01.04 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.37% of days out of 1348 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 10:41
A large drawdown may occur on the account again
