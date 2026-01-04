- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11 305
利益トレード:
8 376 (74.09%)
損失トレード:
2 929 (25.91%)
ベストトレード:
2 147.85 USD
最悪のトレード:
-1 714.25 USD
総利益:
55 701.91 USD (1 089 858 pips)
総損失:
-47 734.84 USD (987 335 pips)
最大連続の勝ち:
49 (73.09 USD)
最大連続利益:
3 251.67 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
5 643 (49.92%)
短いトレード:
5 662 (50.08%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
6.65 USD
平均損失:
-16.30 USD
最大連続の負け:
74 (-4 213.24 USD)
最大連続損失:
-4 415.86 USD (5)
月間成長:
1.49%
年間予想:
18.08%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 275.29 USD
最大の:
8 079.55 USD (42.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.27% (7 552.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8062
|AUDCAD
|785
|GBPUSD
|656
|EURGBP
|561
|NZDJPY
|528
|USDCHF
|450
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|110
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|NZDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-3.9K
|NZDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|59
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|47K
|AUDCAD
|-29K
|GBPUSD
|-22K
|EURGBP
|-15K
|NZDJPY
|-27K
|USDCHF
|42K
|AUDNZD
|-2.8K
|NZDCAD
|16K
|GBPCAD
|2.1K
|USDJPY
|850
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 147.85 USD
最悪のトレード: -1 714 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +73.09 USD
最大連続損失: -4 213.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PrimeCodex-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|2.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 106
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|5.05 × 21
|
BCS5-Real
|5.38 × 358
|
StriforLtd-Live
|6.00 × 4
|
Eightcap-Live
|6.40 × 1922
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 261
|
FBS-Real
|6.54 × 11995
|
ZeroMarkets-Live-1
|7.75 × 332
|
AlfaForexRU-Real
|8.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 11
|11.94 × 82
レビューなし